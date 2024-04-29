Австралия и Индонезия договорились выдавать друг другу уклонистов от налогов на криптовалюты

Главное налоговое управление Индонезии (DGT) и Австралийское налоговое управление (ATO) заключили соглашение о механизме обмена информацией о криптовалютах, касающейся лиц и организаций, чьи налоговые обязательства могут возникнуть в обеих юрисдикциях.