Австралия и Индонезия договорились выдавать друг другу уклонистов от налогов на криптовалюты

Главное налоговое управление Индонезии (DGT) и Австралийское налоговое управление (ATO) заключили соглашение о механизме обмена информацией о криптовалютах, касающейся лиц и организаций, чьи налоговые обязательства могут возникнуть в обеих юрисдикциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии