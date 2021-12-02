Прогноз погоды на 2 декабря

На сегодняшний день метеорологи прогнозируют холодную погоду по всей стране, отмечает Noi.md. На севере страны показания термометров будут колебаться от -3 до 0 °C ночью и от +7 до +10°C днем, в центре нижний температурный предел составит -2.
На сегодняшний день метеорологи прогнозируют холодную погоду по всей стране, отмечает Noi.md. На севере страны показания термометров будут колебаться от -3 до 0 °C ночью и от +7 до +10°C днем, в центре нижний температурный предел составит -2.
Свежие комментарии