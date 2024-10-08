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Русский прорыв Владимира Путина: Время национального унижения ушло в прошлое

Русский прорыв Владимира Путина: Время национального унижения ушло в прошлое

С наступлением эпохи Владимира Путина время национального унижения навсегда ушло в прошлое, уверен учредитель Царьграда Константин Малофеев.

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Комментарии
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Александр
До тех пор, пока решение будет принимать чемодан денег, а чиновник только его озвучивать,  Время национального унижения будет в настоящем.
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11 час.
Sergiy Che
&quot;....обратил внимание Константин Малофеев...&quot; © - Эт тот самый мутный олигарх Малофеев, который отжал ВК у Дурова, что и заставило обидевшегося Дурова свалив из страны создавать новый ресурс &quot;Телеграмм&quot;?? А! Ну да - такому &quot;совестливому&quot; персонажу конечно &quot;можно&quot; верить!
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7 час.
Игорь Семенов
Если отжал, то правильно сделал. или вы считаете, что такие мутные типы, как Дуров, люди, которым на Россию наплевать, имеют право контролировать российский соцсети? Французы сейчас у этого Дурова тоже много чего отжали.
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5 час.

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