Русский прорыв Владимира Путина: Время национального унижения ушло в прошлое

Александр До тех пор, пока решение будет принимать чемодан денег, а чиновник только его озвучивать, Время национального унижения будет в настоящем.

Sergiy Che "....обратил внимание Константин Малофеев..." © - Эт тот самый мутный олигарх Малофеев, который отжал ВК у Дурова, что и заставило обидевшегося Дурова свалив из страны создавать новый ресурс "Телеграмм"?? А! Ну да - такому "совестливому" персонажу конечно "можно" верить!