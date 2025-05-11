Литейный мост сегодня снова перекрывают. Водители в разговорчиках Навигатора говорят, что происходит это каждые 10 минут.
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Литейный мост сегодня снова перекрывают. Водители в разговорчиках Навигатора говорят, что происходит это каждые 10 минут.