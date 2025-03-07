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Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Царьград Коллаж Царьграда Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё совсем недавно пытался прикинуться миротворцем, внезапно заявил, что Париж не собирается бросать Украину без военной и финансовой помощи.

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