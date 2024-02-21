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Нижегородская правда

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Первый человек с чипом в мозге может управлять мышью силой мысли

Первый человек с чипом в мозге может управлять мышью силой мысли

Всем привет! С вами специальный корреспондент сайта pravda-nn.ru Виктор Медиа. Теперь каждую неделю я буду делиться новостями из своего мира — мира науки, технологий, искусственного интеллекта, и рассказывать, что нового создают ученые.

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