Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    надо конфетами начинять...Рогозин: войска У...
  • Зоя Копань
    И премия Нобеля уже давно себя  обнулила, Нобель в гробу переворачивается!Пушков назвал «по...
  • Зоя Копань
    Значит нашим журналам  надо напечатать наших самых влиятельных людей планеты!Пушков назвал «по...

Пригожин простился с военкором Татарским

Пригожин простился с военкором Татарским

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в субботу, 8 апреля, простился с погибшим в результате теракта военным корреспондентом Владленом Татарским и заявил, что его голос будет звучать и дальше.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх