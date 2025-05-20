Кошелек станет толще: кто из знаков зодиака обретет богатство этим летом Алёна ЮрьеваЛето 2025 года обещает не только теплую погоду и яркое солнце, но и настоящую жару в финансовых вопросах! По словам астролога Юлии Гикис, транзит Юпитера принесет многим знакам зодиака шанс значительно увеличить свой капитал.