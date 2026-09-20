Юлия Меньшова вспомнила отца в день его рождения: архивное фото с родителями растрогало поклонников

Юлия Меньшова не забыла отметить день рождения своего отца. По данным «Сплетника», 57-летняя актриса, театральный режиссёр и педагог поделилась архивным семейным снимком в своём телеграм-канале, посвятив его памяти легендарного кинорежиссёра Владимира Меньшова.
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