Юлия Меньшова вспомнила отца в день его рождения: архивное фото с родителями растрогало поклонников

Юлия Меньшова не забыла отметить день рождения своего отца. По данным «Сплетника», 57-летняя актриса, театральный режиссёр и педагог поделилась архивным семейным снимком в своём телеграм-канале, посвятив его памяти легендарного кинорежиссёра Владимира Меньшова.