Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» выиграл у «Автомобилиста», «Локомотив» проиграл «Сибири»

В Челябинске завершился групповой этап Кубка губернатора Челябинской области. Кубок губернатора Челябинской области 3-й тур Локомотив – Сибирь – 2:3 (1:0, 0:3, 1:0) 1:0 – 13 Буше (Коршков) 1:1 – 22 Миловзоров (Морозов, Ведин) 1:2 – 26 Комаров (Морозов, Мерфи) 1:3 – 20 Пьянов (Ли, Ефремов) 2:3 – 52 Тесанов (Буше) ГМ Трактор – Автомобилист – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) 0:1 – 19 Белоусов (Гуркин, Макеев), ГБ 1:1 – 33 Тертышный (Основин, Пайлат), ГБ 2:1 – 38 Седлак (Гика) 2:2 – 42 Рассейкин (Гуркин, Шумаков), ГБ 3:2 – 62 Седлак (Пайлат) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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