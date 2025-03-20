Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержки

Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержкиБойцам СВО и их семьям в Краснодарском крае помогут приобрести квартиры, сделать ремонт и даже хорошо отдохнуть, заняться спортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии