Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержки

Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержкиБойцам СВО и их семьям в Краснодарском крае помогут приобрести квартиры, сделать ремонт и даже хорошо отдохнуть, заняться спортом.