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Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержки

Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержки

Скидка на квартиру или ремонт в подарок: в Краснодарском крае участникам СВО предложили новые программы поддержкиБойцам СВО и их семьям в Краснодарском крае помогут приобрести квартиры, сделать ремонт и даже хорошо отдохнуть, заняться спортом.

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