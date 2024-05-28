Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АндрейБорков
    Даже Черчилль про пшеков хорошо не говорил. Ляхи они и есть ляхи, с ним разговаривать не о чем, их нужно или под лавк..."Американцы сказа...
  • леонид рыбаков
    Ататюрк в Турции объявил что бы все прститутки ходили  в никабах и на следующий день все их сняли А ЭТО мусульманская...Ну вот и дождались!
  • Олег Самойлов
    Алексей! Глупости НЕ говори! "...среди его соседей по фронт у него потерь меньше всего было..." Солдаты знали, что "п..."Флаг ему в руки....

Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

На Западе отмечают снижение числа «солдат удачи» в рядах ВСУ Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

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