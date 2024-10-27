Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции, Молодец Мария! А вот те кто её выбирал совсем не думали о буд..."Раз тронули нашу...
  • Александр Ляшенко
    Про Оглоблина и Шамарина.Назвать их, и других мразей, генералами российской армии, язык не поворачивается.Это же Изме...Дело генерала Огл...
  • Eduard
    Раньше что бы такое делать воевали,колонии имелида теперь всех даром дурачат!"Раз тронули нашу...

Автомобиль повис на ограждении после столкновения с трамваем в Нижнем Новгороде

Автомобиль повис на ограждении после столкновения с трамваем в Нижнем Новгороде

Сегодня на пл. Комсомольской в Нижнем Новгороде случилось ДТП с трамваем.Около 11 часов утра девушка-водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Lada, не предоставила преимущество двигавшемуся трамваю, в результате чего произошло столкновение, сообщило областное ГУ МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх