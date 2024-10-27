Автомобиль повис на ограждении после столкновения с трамваем в Нижнем Новгороде

Сегодня на пл. Комсомольской в Нижнем Новгороде случилось ДТП с трамваем.Около 11 часов утра девушка-водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Lada, не предоставила преимущество двигавшемуся трамваю, в результате чего произошло столкновение, сообщило областное ГУ МВД.
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