Автомобиль повис на ограждении после столкновения с трамваем в Нижнем Новгороде

Сегодня на пл. Комсомольской в Нижнем Новгороде случилось ДТП с трамваем.Около 11 часов утра девушка-водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Lada, не предоставила преимущество двигавшемуся трамваю, в результате чего произошло столкновение, сообщило областное ГУ МВД.