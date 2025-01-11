Работник «Вкусно — и точка» в ТРК «Пик» порезал ногу болгаркой В реанимацию Мариинской больницы накануне доставили тяжелого пациента, получившего травму на рабочем месте.
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Работник «Вкусно — и точка» в ТРК «Пик» порезал ногу болгаркой В реанимацию Мариинской больницы накануне доставили тяжелого пациента, получившего травму на рабочем месте.