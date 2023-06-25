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Бад-Хомбург (WTA). 1-й круг. Родина сыграет с Волынец, Блинкова встретится с Лисицки, Самсонова – с Томовой

Сетка турнира здесь. Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers Бад-Хомбург, Германия 25 июня – 1 июля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, трава Первый круг Каролин Гарсия (Франция)  Бьянка Андрееску (Канада) 6:7|6:4|6:4 Дата проведения 25 июня, 14.

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