Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    Вы только обратите внимание на цвета флага этой Эстонии. Смерть и холод  больше ничего они не выражают. Мерзкая, холо...Эстония не пустит...
  • bob7589
    Да насрать на них с этими визами!!!!!!!!!!😆Эстония не пустит...
  • Владимир Петров
    Мудрый совет.Путин рекомендова...

Самый массовый фотоаппарат в мире: история в деталях

Самый массовый фотоаппарат в мире: история в деталях

Этот аппарат даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Большинство из тех, кто начал карьеру фотолюбителя во времена Советского Союза, делал свои первый шаги на этом поприще с фотоаппаратом «Смена-8» в руках или с его модификацией «Смена-8М».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх