Самый массовый фотоаппарат в мире: история в деталях

Этот аппарат даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Большинство из тех, кто начал карьеру фотолюбителя во времена Советского Союза, делал свои первый шаги на этом поприще с фотоаппаратом «Смена-8» в руках или с его модификацией «Смена-8М».