Лекция М.В. Ковальчука о развитии новых прорывных технологий

В рамках «Недели науки СПбПУ» состоялась лекция знаменитого физика, член-корреспондента РАН, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Валентиновича КОВАЛЬЧУКА на тему: «Природоподобные (конвергентные) технологии – глобальные угрозы и вызовы».
В рамках «Недели науки СПбПУ» состоялась лекция знаменитого физика, член-корреспондента РАН, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Валентиновича КОВАЛЬЧУКА на тему: «Природоподобные (конвергентные) технологии – глобальные угрозы и вызовы».
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