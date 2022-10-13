Любопытности и невероятности

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  • Марина Биченова
    100% приспособленец, а не коммунист.Всем надо знать и...
  • олег олейник
    Более того со всей очевидностью показано , что Папа как бы резко выговаривает Муссолини , который находится в состоян...Кто создал фашизм?

Лекция М.В. Ковальчука о развитии новых прорывных технологий

Лекция М.В. Ковальчука о развитии новых прорывных технологий

В рамках «Недели науки СПбПУ» состоялась лекция знаменитого физика, член-корреспондента РАН, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Валентиновича КОВАЛЬЧУКА на тему: «Природоподобные (конвергентные) технологии – глобальные угрозы и вызовы».

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