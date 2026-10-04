Пожар в Кстове охватил 8 квартир: эвакуированы 43 человека

Пожар в жилом доме во втором микрорайоне Кстова охватил восемь квартир на этажах с шестого по девятый, площадь возгорания составила 90 квадратных метров.
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