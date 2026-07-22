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Свадьба через пять лет по совету астролога и суды с бывшей женой: крутые повороты в судьбе Владимира Селиванова

Актер и музыкант Владимир Селиванов, получивший широкую известность благодаря роли добродушного Вована в сериале «Реальные пацаны», сегодня строит жизнь вне привычного экранного образа.

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