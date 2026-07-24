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Царьград

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Лондон передал командование "коалицией желающих" Украине

Лондон передал командование "коалицией желающих" Украине

Лондон принял командование многогосударственной коалицией от Парижа. Генерал Том Бейтман возглавит миссию, ориентированную на Украину после конфликта.

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