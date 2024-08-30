Четырехнедельная диета с очень низким содержанием калорий помогает подросткам, страдающим ожирением, справиться со стрессом и улучшить свое здоровье

Австралийские ученые провели клиническое исследование, которое показало положительное влияние четырехнедельной диеты с очень низкой калорийностью (не более 800 калорий в день) на улучшение здоровья подростков, страдающих ожирением.
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