Иностранным айтишникам ускорят легализацию в России

В Минтруде на стадии разработки находится перечень профессий, обладатели которых, приезжая в Россию и работая по специальности, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в нашей стране в упрощенном и ускоренном порядке.
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