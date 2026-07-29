Оксана Самойлова рассказала, каким хочет видеть будущего партнёра

Оксана Самойлова рассказала, каким должен быть её будущий избранник. Блогер и бизнесвумен призналась, что по-прежнему считает бывшего мужа Джигана примерным семьянином, который искренне любит близких и готов ради них на многое.
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