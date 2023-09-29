Путин: гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

В ходе встречи с полковником в отставке Андреем Трошевым и заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым президент РФ Владимир Путин заявил, что для всех участников спецоперации на Украине гарантии должны быть одинаковыми.
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