Журналист Важеха: В Польше будут проверять украинцев призывного возраста

Политический обозреватель Лукаш Важеха указал на тот факт, что польские власти направят свои усилия на то, чтобы проверять оказавшихся в державе украинских граждан, которые по возрастным цензам подходят для того, чтобы оказаться призванными в нацистские формирования.
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