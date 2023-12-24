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Журналист Важеха: В Польше будут проверять украинцев призывного возраста

Журналист Важеха: В Польше будут проверять украинцев призывного возраста

Политический обозреватель Лукаш Важеха указал на тот факт, что польские власти направят свои усилия на то, чтобы проверять оказавшихся в державе украинских граждан, которые по возрастным цензам подходят для того, чтобы оказаться призванными в нацистские формирования.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Думали что они самые хитрые, болт вам с резьбой в одно место. Скоро будите бегать по Европе с выпученными глазами и скакать как дикари.
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11 час.

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