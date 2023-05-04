Изменники Родины сидеть будут до смерти

Какие меры борьбы с внутренними врагами будут наиболее эффективны? Выявление и наказание откровенно опасных для российского общества людей набирает обороты как в плане совершенствования законодательства, так и в правоприменительной практике.
Какие меры борьбы с внутренними врагами будут наиболее эффективны? Выявление и наказание откровенно опасных для российского общества людей набирает обороты как в плане совершенствования законодательства, так и в правоприменительной практике.
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