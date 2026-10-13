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Царьград

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"Дизельная" сделка США и России: Эксперт объяснил суть. Зеленский на крючке?

"Дизельная" сделка США и России: Эксперт объяснил суть. Зеленский на крючке?

Эксперт объяснил, что означает "дизельная" сделка США и России. По его словам, Зеленский попал на крючок, слезть с которого будет очень сложно.

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