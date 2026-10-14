👨‍👩‍👧‍👦 В Крыму назвали факторы, которые могут увеличить количество многодетных семей Председатель Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Анатолий Тарасенко напомнил о практиках поддержки многодетных семей в советское время.