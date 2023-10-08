Медведев перед последним геймом матча с Кордой: «Ну как играть-то, #####? Что за #####?»

Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге «Мастерса» в Шанхае – 6:7(8), 2:6. Когда американец взял гейм на подаче при счете 4:2, Медведев закричал: «Ну как играть-то, #####? Что за #####?» После этого Корда выиграл еще один гейм и вместе с ним матч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Долгие и благие лета нашему президенту». Навка поздравила Путина с днем рождения
- Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»
- Президент «Урала» Иванов о 90-х: «Не скажу, что это было черное время. Тяжелое, но интересное. Страна перестроилась, появилось много возможностей»
Свежие комментарии