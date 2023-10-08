Медведев перед последним геймом матча с Кордой: «Ну как играть-то, #####? Что за #####?»

Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге «Мастерса» в Шанхае – 6:7(8), 2:6. Когда американец взял гейм на подаче при счете 4:2, Медведев закричал: «Ну как играть-то, #####? Что за #####?» После этого Корда выиграл еще один гейм и вместе с ним матч.