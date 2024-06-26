Арахамия: в 2022-м Украине посоветовали не обсуждать "эфемерные гарантии"

Во время переговоров о прекращении огня в 2022 году западные союзники Киева отказались давать Украине какие-либо твердые обещания поддержки и посоветовали "не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности".
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