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Арахамия: в 2022-м Украине посоветовали не обсуждать "эфемерные гарантии"

Арахамия: в 2022-м Украине посоветовали не обсуждать "эфемерные гарантии"

Во время переговоров о прекращении огня в 2022 году западные союзники Киева отказались давать Украине какие-либо твердые обещания поддержки и посоветовали "не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ну и как ? Легче стало ,поумнеть не получилось ?Не получилось ,как были тупыми ИДИОТАМИ ,так ими и остались !
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13 час.

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