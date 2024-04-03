Врач рассказала о связи болезни Паркинсона и риска развития рака

Врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко 3 апреля рассказала «Известиям» о связи между болезнью Паркинсона и раком кожи.
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