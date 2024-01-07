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«У Холанда тело бога. У него взрывной стиль игры – такие игроки должны заботиться о себе даже больше остальных». Тренер Норвегии Сольбаккен об Эрлинге

«У Холанда тело бога. У него взрывной стиль игры – такие игроки должны заботиться о себе даже больше остальных». Тренер Норвегии Сольбаккен об Эрлинге

«Это искусство! У Эрлинга взрывной стиль игры. С его данными и физическим развитием он будет «взрываться» и работать на максимуме каждую неделю в воскресенье, в среду и в субботу.

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