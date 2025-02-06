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Царьград

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В Приморском крае отловили одинокого тигренка, он сильно истощен

В Приморском крае отловили одинокого тигренка, он сильно истощен

Тигренок, который вышел в поселок Ольга Приморского края, сильно истощен.В Приморском крае в поселок Ольга пришел одинокий тигренок, он остался без матери.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
👍👍👍
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