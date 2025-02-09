Эксперт рассказал о шести очищающих кровь продуктах

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения и практикующий хирург Александр Умнов 9 февраля в беседе с «Известиями» рассказал о продуктах, очищающих кровь.
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