Суд отклонил просьбу Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Судья отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении ее отца от должности опекуна. Адвокат певицы Сэмюэл Ингхэм обратился в суд Лос-Анджелеса с ходатайством лишить Джейми Спирса возможности управлять жизнью и многомиллионным состоянием певицы.