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Суд отклонил просьбу Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Суд отклонил просьбу Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Судья отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении ее отца от должности опекуна. Адвокат певицы Сэмюэл Ингхэм обратился в суд Лос-Анджелеса с ходатайством лишить Джейми Спирса возможности управлять жизнью и многомиллионным состоянием певицы.

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