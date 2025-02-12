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Трамп может использовать закон 1930 года для введения ответных тарифов против других стран

Трамп может использовать закон 1930 года для введения ответных тарифов против других стран

Президент США Дональд Трамп может использовать закон 1930 года, в значительной степени забытый на десятилетия, для введения ответных тарифов, которые будут соответствовать более высоким импортным налогам других стран, пишет Reuters.

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