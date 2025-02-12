Трамп может использовать закон 1930 года для введения ответных тарифов против других стран

Президент США Дональд Трамп может использовать закон 1930 года, в значительной степени забытый на десятилетия, для введения ответных тарифов, которые будут соответствовать более высоким импортным налогам других стран, пишет Reuters.
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