БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть

Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть

Вдобавок к этому Запад, прикрываясь благими намерениями, стремится порвать братские узы России и Казахстана Председатель казахстанского общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор в отставке Махмут Телегусов недавно предложил отказаться от вооружений российского производства и перейти на образцы НАТО.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
какой смысл метать бисер перед откровенно нацисткими свиньями? И э\энергию, и газ, и бензин ( и это при том,что эти уроды закрыли экспорт бензина в Россию) им. Зачем? Забыли украинские грабли? Впрочем,российской импотентной власти бесполезно что-либо говорить.
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