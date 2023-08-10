Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть

Юрий Кушнарев

какой смысл метать бисер перед откровенно нацисткими свиньями? И э\энергию, и газ, и бензин ( и это при том,что эти уроды закрыли экспорт бензина в Россию) им. Зачем? Забыли украинские грабли? Впрочем,российской импотентной власти бесполезно что-либо говорить.