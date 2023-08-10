Вдобавок к этому Запад, прикрываясь благими намерениями, стремится порвать братские узы России и Казахстана Председатель казахстанского общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор в отставке Махмут Телегусов недавно предложил отказаться от вооружений российского производства и перейти на образцы НАТО.
Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть
Комментарии
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Юрий Кушнарев
какой смысл метать бисер перед откровенно нацисткими свиньями? И э\энергию, и газ, и бензин ( и это при том,что эти уроды закрыли экспорт бензина в Россию) им. Зачем? Забыли украинские грабли? Впрочем,российской импотентной власти бесполезно что-либо говорить.
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