Ушла из жизни выдающийся ямальский археолог Наталья Федорова

В Самаре скончалась известный ямальский археолог Наталья Федорова. Под ее руководством на городище Усть-Полуй проводили раскопки, которые внесли огромный вклад в изучение древней истории региона, сообщает «Ямал-Медиа».
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