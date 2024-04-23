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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия Госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия Госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины

Артиллеристы работают разными типами снарядов. Укрепрайоны и места сосредоточения боевиков вскрывают с помощью осколочно-фугасных снарядов.

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