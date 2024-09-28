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Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

Пленный танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) забрали его в свой автомобиль на глазах собственных детей.

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