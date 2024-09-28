Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

Пленный танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) забрали его в свой автомобиль на глазах собственных детей.
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