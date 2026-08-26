Сентябрьские изменения в налоговой отчетности и бизнесе: практический разбор срочных задач

Осенний сезон традиционно приносит не только похолодание, но и волну изменений в деловой среде. На этот раз переходный период сконцентрирован вокруг первых чисел сентября, когда одновременно вступают в силу новые правила электронного документооборота, ужесточаются требования к маркировке и появляются дополнительные возможности для налогового планирования.