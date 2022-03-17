"Мы хотим это сделать": владельцы Zara и Pull & Bear приняли новое решение для всех россиян

Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие популярные в России бренды, рассчитывает в будущем продолжить работу в России, когда появится такая возможность.
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