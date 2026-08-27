Эксперт Ветелкина объяснила, чем грозит мобилизация женщин на Украине

Обсуждение возможной мобилизации женщин на Украине свидетельствует о серьёзном разрыве между подобными инициативами и повседневными интересами общества, считает член регионального отделения Всемирного русского народного собора по Запорожской области София Ветелкина.
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