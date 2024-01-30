Похоже, за ремастер Until Dawn для PlayStation 5 и ПК отвечают разработчики Metal Gear Solid Delta: Snake EaterНедавно была анонсирована экранизация Until Dawn, и ожидается, что завтра Sony официально представит ремастер игры на презентации State of Play.
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