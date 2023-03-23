Аргументы недели

98 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильев
    Амеров и иже с ними  конечно надо дрючить по всем фронтам...,   но в данном случае о патриотизме и речи нет...,   =  ...Сын красноярского...
  • Василиса Иванова
    ответят ли?Медведев пригрози...
  • Сергей Васильев
    папик усс  и патриот ??  не смешите...,Сын красноярского...

Столтенберг призвал страны Запада готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Столтенберг призвал страны Запада готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада к оказанию длительной поддержки Украине, поскольку он не видит перспектив для мирного урегулирования текущего конфликта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх