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ТАСС: бригада "БАРС-Курск" круглосуточно защищает заправки региона от дронов ВСУ

ТАСС: бригада "БАРС-Курск" круглосуточно защищает заправки региона от дронов ВСУ

Стационарные пункты воздушного наблюдения бригады «БАРС-Курск» в составе группировки войск «Север» созданы с целью защиты заправочных станций в регионе от атак украинских беспилотников.

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