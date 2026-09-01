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"Я – выпускник этой школы": глава Барнаула побывал на Дне знаний в гимназии №45

"Я – выпускник этой школы": глава Барнаула побывал на Дне знаний в гимназии №45

В Барнауле в праздничных школьных линейках в День знаний вместе с учащимися всех параллелей участвовали родители, педагоги и почетные гости: представители региональных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, общественности, рассказали в городской администрации.

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