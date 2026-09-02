Путин услышал от ИИ, что Дальний Восток — будущее России

Министр Чекунков сообщил Путину, что ИИ назвал Дальний Восток "местом, где Россия смотрит в будущее".
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