Актриса Ольга Ломоносова проклинает сериал "Не родись красивой"

Артистка, ставшая известной благодаря этой картине, недовольна тем, что стала заложницей одной роли.Ольга Ломоносова заявила о том, что жалеет о съёмках в роли Киры в культовом сериале нулевых "Не родись красивой".
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