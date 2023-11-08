Небензя: РФ обеспокоена тем, что еще не найдены виновные в подрыве "Севпотоков"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна обеспокоена тем, что спустя год до сих пор не установлены виновные в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
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